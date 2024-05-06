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ГЭЦ объявит результаты прошедших накануне экзаменов до конца мая

ГЭЦ объявит результаты прошедших накануне экзаменов до конца мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявит результаты состоявшихся накануне экзаменов для учащихся 9-х классов до конца мая.
Наука и образование
6 мая 2024 г. 12:24
ГЭЦ объявит результаты прошедших накануне экзаменов до конца мая

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявит результаты состоявшихся накануне экзаменов для учащихся 9-х классов до конца мая.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

В центре отметили, что процесс обработки экзаменационных материалов уже начался.

"На проверку заданий открытого типа требуется дополнительное время. Результаты экзаменов будут объявлены в течение ближайших трех недель", - заявили в центре.

С правильными ответами тестовых заданий выпускных экзаменов для девятиклассников можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Mayın 5-də keçirilən imtahanların nəticələri yaxın 3 həftə ərzində açıqlanacaq

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