ГЭЦ объявит результаты прошедших накануне экзаменов до конца мая

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявит результаты состоявшихся накануне экзаменов для учащихся 9-х классов до конца мая.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявит результаты состоявшихся накануне экзаменов для учащихся 9-х классов до конца мая.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

В центре отметили, что процесс обработки экзаменационных материалов уже начался.

"На проверку заданий открытого типа требуется дополнительное время. Результаты экзаменов будут объявлены в течение ближайших трех недель", - заявили в центре.