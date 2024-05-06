ГЭЦ объявит результаты прошедших накануне экзаменов до конца мая

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявит результаты состоявшихся накануне экзаменов для учащихся 9-х классов до конца мая.
Об этом Report сообщили в ГЭЦ.
В центре отметили, что процесс обработки экзаменационных материалов уже начался.
"На проверку заданий открытого типа требуется дополнительное время. Результаты экзаменов будут объявлены в течение ближайших трех недель", - заявили в центре.
С правильными ответами тестовых заданий выпускных экзаменов для девятиклассников можно ознакомиться по