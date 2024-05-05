На Солнце произошла еще одна мощная вспышка

Российские ученые зафиксировали на Солнце вспышку самого высокого класса — Х, которая стала второй за неделю.

Российские ученые зафиксировали на Солнце вспышку самого высокого класса — Х, которая стала второй за неделю.

Как передает Report , данные приводит центр мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

"5 мая в 09:01 мск (10:01 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W22) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 20 минут", — отмечается в сообщении.

Также специалисты зарегистрировали три вспышки класса М.

Предыдущая вспышка класса X произошла 3 мая. Она вызвала на Земле магнитную бурю уровня G3, "сильную" по шкале мониторинга.

Ученые прогнозируют, что в 2024 году Солнце достигнет нового пика активности, что может привести к увеличению числа магнитных бурь. Длительность солнечного цикла может составлять от девяти до 14 лет, и последний солнечный максимум был зафиксирован в 2013 году.