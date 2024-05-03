Магнитная буря на Земле значительно усилилась

Мощность магнитной бури на Земле в последние часы значительно возросла, достигнув уровня G3.

Мощность магнитной бури на Земле в последние часы значительно возросла, достигнув уровня G3.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики РФ.

В настоящее время на планете, после вспышек на Солнце высокого класса, наблюдается магнитная буря уровня G3, означающего "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

При уровне G3 в энергетических системах необходимо корректировать напряжения, возможны "закипания" масляных трансформаторов и ложные тревоги в предохранительных системах. Сильная магнитная буря способная нарушить спутниковую и низкочастотную радионавигацию а также высокочастотную радиосвязь. Полярные сияния наблюдаются в средних широтах.

Согласно данным мониторинга космической погоды, одна из вспышек (М2.3/SF) 1 мая сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Ранее ученые прогнозировали возможность возмущения магнитного поля Земли 3 мая, но буря пришла на планету уже 2 мая.

Отметим, что данное явление может вызвать у лиц из особой группы риска тревожность, бессонницу, стресс и депрессию.