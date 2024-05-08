Глава ГЭЦ: Все экзамены по приему на госслужбу перейдут в электронный формат

В недавно запущенном электронном экзаменационном корпусе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) к процессу оценивания ежедневно в две смены могут быть привлечены около 1 700 человек.

В недавно запущенном электронном экзаменационном корпусе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) к процессу оценивания ежедневно в две смены могут быть привлечены около 1 700 человек.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

По ее словам, 21 из 45 видов проведенных центром экзаменов состоялись в электронном формате: "В прошлом году в электронных экзаменах приняли участие 7 тыс. человек. И в дальнейшем это соотношение будет постепенно меняться. Все экзамены по приему на госслужбу отныне будут проводиться в электронном формате".

Председатель ГЭЦ отметила, что будут созданы связи не только с региональными подразделениями, но и с различными вузами, учебными центрами, и массовые экзамены также будут проводиться в электронном формате.

"С этой недели начнутся экзамены. С 13 мая в течение 5 дней будет проходить онлайн-сессия конкурса Yüksəliş", - добавила М.Аббасзаде.