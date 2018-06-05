В БВШН завершен курс "Бизнес-образование для инженеров"

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) успешно завершили обучение по курсу "Бизнес-образование для инженеров", который разработан и проведен при участии и финансовой поддержке компании BP в Азербайджане.

Как сообщает Report, учебная программа, рассчитанная на студентов пятого курса, позволяет будущим специалистам получить не только блестящее инженерное образование, которое им дает вуз, но и приобрести теоретические знания и практическим навыки в области управления и бизнеса. Это создает необходимые условия для более эффективной интеграции выпускников в современную деловую и профессиональную среду.

Выступивший на встрече с выпускниками ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил студентов с успешным окончанием курса "Бизнес-образование для инженеров". Он также вручил им совместные сертификаты Высшей школы и BP.

Главная цель проекта – привить будущим инженерам навыки менеджеров, воспитать в них качества лидеров и помочь овладеть методами и инструментами для успешного ведения бизнеса. Учебная программа курса "Бизнес-образование для инженеров", в подготовке которой принимали участие опытные эксперты в области менеджмента и управления проектами, включает восемь модулей: навыки коммуникации и проведения презентаций; управление проектами; тайм-менеджмент (рациональное и эффективное использование рабочего времени) и эффективность; лидерство; управление рисками; основы финансирования, формирования бюджета и контроля затрат; основы управления персоналом и навыки ведения переговоров.

Занятия по каждому модулю ведутся по двум учебникам – с теоретическим материалом и практическими учебными заданиями.