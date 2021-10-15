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В Баку открылась азербайджано-французская выставка труда и карьеры

В Баку открылась азербайджано-французская выставка труда и карьеры В Баку в Азербайджано-французском университете (UFAZ) открылась азербайджано-французская выставка труда и карьеры.
Наука и образование
15 октября 2021 г. 16:33
В Баку открылась азербайджано-французская выставка труда и карьеры

В Баку в Азербайджано-французском университете (UFAZ) открылась азербайджано-французская выставка труда и карьеры.

Как сообщает Report, выставка организована Азербайджано-французской торговой палатой и  Азербайджано-французской ассоциацией выпускников при поддержке посольства Франции в Азербайджане.

Она предназначена для молодых азербайджанцев, которые учились по французской системе высшего образования по таким профилям, как изучение языка, экономика, право, политические науки, инженерия, медицина, искусство и др. Выставка позволит им пообщаться с представителями ряда ведущих французских и азербайджанских компаний, таких как TotalEnergies, Alstom, Международный банк Азербайджана, Schneider Electric, Société Générale, Pasha Bank , Schlumberger, IBIS, Shirvan Wines.

На выставке также представлены основные французские учебные заведения, среди которых Campus France, UFAZ (Азербайджанский французский университет и UFC (University Foundation Courses: подготовка к обучению во Франции).

Как заявил на открытии посол Франции в Азербайджане Захари Гросс, мероприятие поможет азербайджанской молодежи найти хорошие программы стажировок и работы.

"Студенты должны четко понимать, в какой сфере они хотят работать и добиться успехов. Еще одной особенностью сегодняшней выставки является обмен мнениями местных студентов с азербайджанцами, которые обучались во Франции. Мы с компанией TotalEnergies стараемся тесно сотрудничать в этой сфере, предлагая стажировки и определенные стипендии для обучения во Франции. В Азербайджане формируется новые направления и возможности, например сотрудничество ADA с французским университетом Монпелье, также мы сотрудничаем с Бакинским Государственным Университетом. Я очень рад, что сегодняшнее мероприятие состоялось", - заявил посол Франции, также высоко оценив деятельность UFAZ в Азербайджане.

На открытии также выступил генеральный директор TotalEnergies EP Absheron Регис Агут, который  подчеркнул важность проведения подобных выставок. Он добавил, что компания успешно сотрудничает с SOCAR. 

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