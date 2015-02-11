Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ “В Азербайджане на нефтегазодобывающих объектах будет внедрена технология, работающая в режиме онлайн". Об этом сообщил Report директор Института систем управления, академик Тельман Алиев.

По его словам, для получения высоких результатов необходима разработка адекватных технологий: "Для этого требуется реализация множества теоретических работ. Это глобальная проблема, поэтому запланировано проведение совместных исследований Института систем управления и Института геологии под руководством президента НАНА, академика Акифа Ализаде. В этой области начаты исследования и уже получены положительные результаты".

Т.Алиев подчеркнул необходимость разработки технологий, которые позволят реально оценивать состояние нефтяной скважины: "В этом случае мы сможем лучше управлять ею. На данный момент система работает в полуавтоматическом режиме. Технолог один раз в день по динамограмме оценивает состояние нефтяной скважины. После разработки онлайн-системы диагностика состояния скважины станет более точной и ее эффективность повысится. На сегодняшний день мы разработали системы, управляющие отдельными скважинами, однако нашей целью является разработка системы, полностью управляющей нефтяным промыслом".

Т.Алиев отметил, что основным вопросом, стоящим перед институтом, является разработка систем управления, которые позволят повысить рентабельность старых, давно эксплуатируемых скважин, а также полностью управлять нефтяными промыслами: "Естественно, себестоимость нефти из старых скважин будет высокой. Добывать нефть с высокой себестоимостью невыгодно. Сейчас проводятся работы по созданию на основе новых принципов, алгоритмов и технологий нового, более эффективного прибора, позволяющего получить более точную информацию о состоянии скважины".

Директор института напомнил, что в прошлом году была разработана интеллектуальная система контроля, мониторинга и диагностики технологии "robust noise" нового поколения, которая установлена на 25 скважинах нефтяного промысла Биби-Эйбат: "Система позволила повысить рентабельность за счет экономии электроэнергии до 50 процентов и увеличения межремонтного периода. Интеллектуальный контроллер передает данные в диспетчерский пункт, проводит диагностику технического состояния наземного и подземного оборудования. Предложенная система позволяет адаптивно управлять малодебитными нефтяными скважинами и выбирать оптимальный режим работы. Себестоимость нефти падает, экономическая эффективность повышается. В Азербайджане существует более 5-10 тыс. нефтедобывающих объектов, если внедрить разработанную нами систему на всех объектах, полученная прибыль сможет покрыть затраты на науку".

Т.Алиев также отметил, что Институт систем управления до 2020 года планирует расширение работ, проводимых в различных стратегических направлениях.