В Азербайджане два вуза прошли аккредитацию

Азербайджанскому государственному университету культуры и искусства, аккредитованному Агентством по обеспечению качества в образовании, и Академии Государственного таможенного комитета вручены соответствующие сертификаты.

Азербайджанскому государственному университету культуры и искусства, аккредитованному Агентством по обеспечению качества в образовании, и Академии Государственного таможенного комитета вручены соответствующие сертификаты.

Как сообщает Report, Агентством было организовано оценивание обоих высших учебных заведений в соответствии с графиком аккредитации, утвержденным министром образования.

Решением Совета по аккредитации от 14 декабря 2020 года вышеуказанные высшие учебные заведения прошли аккредитацию на последующие пять лет.