О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане два вуза прошли аккредитацию

В Азербайджане два вуза прошли аккредитацию Азербайджанскому государственному университету культуры и искусства, аккредитованному Агентством по обеспечению качества в образовании, и Академии Государственного таможенного комитета вручены соответствующие сертификаты.
Наука и образование
5 февраля 2021 г. 17:10
В Азербайджане два вуза прошли аккредитацию

Азербайджанскому государственному университету культуры и искусства, аккредитованному Агентством по обеспечению качества в образовании, и Академии Государственного таможенного комитета вручены соответствующие сертификаты.

Как сообщает Report, Агентством было организовано оценивание обоих высших учебных заведений в соответствии с графиком аккредитации, утвержденным министром образования.

Решением Совета по аккредитации от 14 декабря 2020 года вышеуказанные высшие учебные заведения прошли аккредитацию на последующие пять лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İki ali təhsil müəssisəsi akkreditasiyadan keçib

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
Азербайджанским военным вручат сертификаты по управлению беспилотниками
Азербайджанским военным вручат сертификаты по управлению беспилотниками
5 февраля 2021 г. 13:06
Генпрокуратура о женщине, распространившей ложную информацию в facebook
Генпрокуратура о женщине, распространившей ложную информацию в facebook
5 февраля 2021 г. 13:50
В ходе Отечественной войны ВС Азербайджана за сутки совершили молниеносную атаку
ФотоВ ходе Отечественной войны ВС Азербайджана за сутки совершили молниеносную атаку
5 февраля 2021 г. 14:01
Стоит ли бояться вакцин? - терапевт о вакцинации от COVID-19
ВидеоСтоит ли бояться вакцин? - терапевт о вакцинации от COVID-19
5 февраля 2021 г. 14:47
Xiaomi создала смартфон с невероятным экраном
Xiaomi создала смартфон с "невероятным" экраном
5 февраля 2021 г. 13:39
В Азербайджане запрещен к продаже еще один препарат
В Азербайджане запрещен к продаже еще один препарат
5 февраля 2021 г. 15:18
Посол: Пакистанские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха
Посол: Пакистанские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха
5 февраля 2021 г. 12:50
Бакметрополитен открыл станции для пользователей платежных терминалов
ФотоБакметрополитен открыл станции для пользователей платежных терминалов
5 февраля 2021 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi