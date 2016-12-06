УОГБ: "Дифференциация цен на электричество и газ повлияет на теплоснабжение школ"

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Решение Тарифного совета в связи с дифференциацией цен на электричество и газ повлияет на теплоснабжение школ".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала заведующая Управлением образования по городу Баку (УОГБ) Махаббат Велиева.

Она отметила, что основной работой управления является создание необходимых условий для школ: "Сегодня, практически нет никаких проблем в связи с теплоснабжением бакинских школ. Бывают незначительные проблемы, которые мы своевременно устраняем. Естественно, повышение цен повлияет также и на школы. Однако соответствующие организации выполнят свою работу, учитывая собственные обязательства. Потому, что это не связано с нами непосредственно. Наверное, из бюджета будут выделены дополнительные средства для этого".