На Земле началась сильная магнитная буря

Магнитная буря сильного уровня происходит на Земле.

Магнитная буря сильного уровня происходит на Земле.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики РФ.

Согласно данным мониторинга, возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающего "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Ранее ученые фиксировали мощные вспышки на Солнце.