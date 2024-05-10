О нас

На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась сильная магнитная буря Магнитная буря сильного уровня происходит на Земле.
Наука и образование
10 мая 2024 г. 22:42
На Земле началась сильная магнитная буря

Магнитная буря сильного уровня происходит на Земле.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики РФ.

Согласно данным мониторинга, возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающего "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Ранее ученые фиксировали мощные вспышки на Солнце.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yer kürəsində güclü maqnit qasırğası başlayıb

Другие новости из категории

ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты экзаменов, проведенных 14 апреля
ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты экзаменов, проведенных 14 апреля
10 мая 2024 г. 22:06
ГЭЦ объявил прием документов для суббакалавров, желающих поступить в вузы
ГЭЦ объявил прием документов для суббакалавров, желающих поступить в вузы
10 мая 2024 г. 14:32
В Баку пройдет международная сейсмологическая конференция
В Баку пройдет международная сейсмологическая конференция
10 мая 2024 г. 12:38
В Азербайджане ожидается магнитная буря 
В Азербайджане ожидается магнитная буря 
10 мая 2024 г. 11:28
В сейсмоопасных зонах Азербайджана будет проведена оценка риска землетрясений
В сейсмоопасных зонах Азербайджана будет проведена оценка риска землетрясений
10 мая 2024 г. 11:09
Гендиректор ИСЕСКО: Технический прогресс определяет глобальный ландшафт
Гендиректор ИСЕСКО: Технический прогресс определяет глобальный ландшафт
10 мая 2024 г. 10:17
Началась регистрация на вторую попытку вступительного экзамена в резидентуру
Началась регистрация на вторую попытку вступительного экзамена в резидентуру
10 мая 2024 г. 09:55
В Нахчыване на фестивале представлено около 70 000 книг
ФотоВ Нахчыване на фестивале представлено около 70 000 книг
9 мая 2024 г. 15:34
Министры образования Азербайджана и Турции обсудили дальнейшее сотрудничество
ФотоМинистры образования Азербайджана и Турции обсудили дальнейшее сотрудничество
8 мая 2024 г. 22:03
Посол Турции в Азербайджане принял учащихся анкарского лицея имени Расулзаде
ФотоПосол Турции в Азербайджане принял учащихся анкарского лицея имени Расулзаде
8 мая 2024 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi