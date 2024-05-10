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ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты экзаменов, проведенных 14 апреля

ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты экзаменов, проведенных 14 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал результаты экзаменов, проведенных 14 апреля 2024 года.
Наука и образование
10 мая 2024 г. 22:06
ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты экзаменов, проведенных 14 апреля

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал результаты экзаменов, проведенных 14 апреля 2024 года.

Как сообщает Report, ниже по категориям приведены экзамены, результаты которых были объявлены Центром.

1. Первый этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет, вступительный экзамен в высшие учебные заведения и колледжи на базе 11 лет обучения по V группе специальностей;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе на языке, отличном от иностранного, который они сдавали на итоговом экзамене;

3. Дополнительный экзамен по языковому сектору для выпускников текущего года, желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка, на котором они сдавали выпускной экзамен;

4. Выпускной экзамен для учащихся XI класса текущего года, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проведенных марте, и в отношении которых было сделано обращение в Центр;

5. Выпускной экзамен для желающих принять участие в итоговой аттестации по XI классу экстерном;

6. Выпускной экзамен для выпускников XI класса предыдущих лет, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, и в отношении которых было сделано обращение в Центр.

Абитуриенты, сдавшие 1-й, 2-й и 3-й экзамены, могут ознакомиться с результатами по ссылке, результаты 4-го, 5-го и 6-го экзаменов доступны по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке DİM aprelin 14-də keçirilən imtahanların nəticələrini elan edib

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