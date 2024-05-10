Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал результаты экзаменов, проведенных 14 апреля 2024 года.
Как сообщает
1. Первый этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет, вступительный экзамен в высшие учебные заведения и колледжи на базе 11 лет обучения по V группе специальностей;
2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе на языке, отличном от иностранного, который они сдавали на итоговом экзамене;
3. Дополнительный экзамен по языковому сектору для выпускников текущего года, желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка, на котором они сдавали выпускной экзамен;
4. Выпускной экзамен для учащихся XI класса текущего года, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проведенных марте, и в отношении которых было сделано обращение в Центр;
5. Выпускной экзамен для желающих принять участие в итоговой аттестации по XI классу экстерном;
6. Выпускной экзамен для выпускников XI класса предыдущих лет, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, и в отношении которых было сделано обращение в Центр.
Абитуриенты, сдавшие 1-й, 2-й и 3-й экзамены, могут ознакомиться с результатами по