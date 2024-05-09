В Нахчыване на фестивале представлено около 70 000 книг

В туристско-рекреационном центре Saat Meydanı Нахчывана с 8 по 11 мая проходит книжный фестиваль, на котором демонстрируется около 70 тыс. книг различных жанров.

В туристско-рекреационном центре Saat Meydanı Нахчывана с 8 по 11 мая проходит книжный фестиваль, на котором демонстрируется около 70 тыс. книг различных жанров.

Как сообщает местное бюро Report, выставка посвящена 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летию образования Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Фестиваль организован Исполнительной властью города Нахчывана, Министерством культуры НАР и издательским домом TEAS Press при поддержке полномочного представительства президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР.

В церемонии открытия фестиваля принял участие полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли.

Информационное агентство Report выступает в качестве одного из медиапартнеров фестиваля.

Вход на выставку бесплатный. Участники могут воспользоваться также скидками на книги и ознакомиться с различными произведениями.