Гендиректор ИСЕСКО: Технический прогресс определяет глобальный ландшафт

Технический прогресс, включая развитие ИИ, ускоряет демографические сдвиги, социальную трансформацию.
Как передает Report, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик в ходе мероприятия на тему "Формирование будущего: стратегическое предвидение", проходящего в университете ADA.
"Происходящие в настоящее время преобразования имеют такие масштабы, что только в XXI веке будет достигнут прогресс, эквивалентный прогрессу, достигнутому за 40 000 лет. Важная веха была достигнута 15 ноября 2021 года, когда численность населения земли официально превысила 8 миллиардов человек",- сказал он.
По его словам, этот демографический поворот открывает возможности для экономического роста и инноваций.
"Однако, осознавая это, мы упускаем из виду такие важные факторы, как занятость и социальная интеграция",- добавил Мухаммед аль-Малик.