Гендиректор ИСЕСКО: Технический прогресс определяет глобальный ландшафт

Технический прогресс, включая развитие ИИ, ускоряет демографические сдвиги, социальную трансформацию.

Технический прогресс, включая развитие ИИ, ускоряет демографические сдвиги, социальную трансформацию.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик в ходе мероприятия на тему "Формирование будущего: стратегическое предвидение", проходящего в университете ADA.

"Происходящие в настоящее время преобразования имеют такие масштабы, что только в XXI веке будет достигнут прогресс, эквивалентный прогрессу, достигнутому за 40 000 лет. Важная веха была достигнута 15 ноября 2021 года, когда численность населения земли официально превысила 8 миллиардов человек",- сказал он.

По его словам, этот демографический поворот открывает возможности для экономического роста и инноваций.

"Однако, осознавая это, мы упускаем из виду такие важные факторы, как занятость и социальная интеграция",- добавил Мухаммед аль-Малик.