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Гендиректор ИСЕСКО: Технический прогресс определяет глобальный ландшафт

Гендиректор ИСЕСКО: Технический прогресс определяет глобальный ландшафт Технический прогресс, включая развитие ИИ, ускоряет демографические сдвиги, социальную трансформацию.
Наука и образование
10 мая 2024 г. 10:17
Гендиректор ИСЕСКО: Технический прогресс определяет глобальный ландшафт

Технический прогресс, включая развитие ИИ, ускоряет демографические сдвиги, социальную трансформацию.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик в ходе мероприятия на тему "Формирование будущего: стратегическое предвидение", проходящего в университете ADA.

"Происходящие в настоящее время преобразования имеют такие масштабы, что только в XXI веке будет достигнут прогресс, эквивалентный прогрессу, достигнутому за 40 000 лет. Важная веха была достигнута 15 ноября 2021 года, когда численность населения земли официально превысила 8 миллиардов человек",- сказал он.

По его словам, этот демографический поворот открывает возможности для экономического роста и инноваций.

"Однако, осознавая это, мы упускаем из виду такие важные факторы, как занятость и социальная интеграция",- добавил Мухаммед аль-Малик.

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