В Азербайджане ожидается магнитная буря

11-12 мая на территории Азербайджана ожидается магнитная буря.

11-12 мая на территории Азербайджана ожидается магнитная буря.

Об этом Report сообщили в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Было отмечено, что за последние три дня на Солнце произошли вспышки классов М и X. Из-за активности некоторых областей 8-9 мая, 11-12 мая в течение дня геомагнитная буря будет меняться в основном между уровнями G1-G3.

11 мая в промежутке с 09:00 до 12:00 по бакинскому времени буря усилится до уровня G4. С 13 мая геомагнитное поле снизится до нормального уровня.