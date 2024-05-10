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В Азербайджане ожидается магнитная буря 

В Азербайджане ожидается магнитная буря  11-12 мая на территории Азербайджана ожидается магнитная буря.
Наука и образование
10 мая 2024 г. 11:28
В Азербайджане ожидается магнитная буря 

11-12 мая на территории Азербайджана ожидается магнитная буря.

Об этом Report сообщили в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Было отмечено, что за последние три дня на Солнце произошли вспышки классов М и X. Из-за активности некоторых областей 8-9 мая, 11-12 мая в течение дня геомагнитная буря будет меняться в основном между уровнями G1-G3.

11 мая в промежутке с 09:00 до 12:00 по бакинскому времени буря усилится до уровня G4. С 13 мая геомагнитное поле снизится до нормального уровня.

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Версия на азербайджанском языке Mayın 11-12-də maqnit qasırğası gözlənilir

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