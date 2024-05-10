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ГЭЦ объявил прием документов для суббакалавров, желающих поступить в вузы

ГЭЦ объявил прием документов для суббакалавров, желающих поступить в вузы Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием документов для суббакалавров, желающих поступить в вузы.
Наука и образование
10 мая 2024 г. 14:32
ГЭЦ объявил прием документов для суббакалавров, желающих поступить в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием документов для суббакалавров, желающих поступить в вузы.

Как сообщили Report в ГЭЦ, для этого суббакалавры должны создать “Личный кабинет” на сайте ekabinet.dim.gov.az. Затем, используя имя пользователя и пароль "Личного кабинета", подтвердить форму “Электронное заявление суббакалавра” на соответствующей странице сайта ГЭЦ.

Суббакалавры, желающие поступить в высшие учебные заведения без участия во вступительных экзаменах, будут принимать участие в выборе специальности (конкурсе) одновременно с абитуриентами.

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Версия на азербайджанском языке Universitetlərə qəbul olmaq istəyən subbakalavrların qeydiyyatı başlanıb

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