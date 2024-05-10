ГЭЦ объявил прием документов для суббакалавров, желающих поступить в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием документов для суббакалавров, желающих поступить в вузы.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием документов для суббакалавров, желающих поступить в вузы.

Как сообщили Report в ГЭЦ, для этого суббакалавры должны создать “Личный кабинет” на сайте ekabinet.dim.gov.az. Затем, используя имя пользователя и пароль "Личного кабинета", подтвердить форму “Электронное заявление суббакалавра” на соответствующей странице сайта ГЭЦ.

Суббакалавры, желающие поступить в высшие учебные заведения без участия во вступительных экзаменах, будут принимать участие в выборе специальности (конкурсе) одновременно с абитуриентами.