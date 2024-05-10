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В сейсмоопасных зонах Азербайджана будет проведена оценка риска землетрясений

В сейсмоопасных зонах Азербайджана будет проведена оценка риска землетрясений В сейсмически опасных зонах Азербайджана будет проведена оценка риска землетрясений.
Наука и образование
10 мая 2024 г. 11:09
В сейсмоопасных зонах Азербайджана будет проведена оценка риска землетрясений

В сейсмически опасных зонах Азербайджана будет проведена оценка риска землетрясений.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Йетирмишли.

По его словам, исследования землетрясений, проводимые в Азербайджане, не уступают исследованиям в развитых странах.

"Сейчас мы работаем над новым крупным международным проектом. 13 мая мы организуем международную встречу. Вместе с гостями из США, Канады и других стран мы проведем оценку риска землетрясений в сейсмических зонах Азербайджана. Потенциальные очаги землетрясений есть в Каспийском море, Шамахы, Исмаиллы, Лянкяран-Астаринском регионе, Гяндже и Нахчыване. Наша страна расположена в зоне высокой сейсмической активности (8-9 баллов), и в силу этого в области изучения землетрясений и подготовки кадров достигнут большой прогресс", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Yetirmişli: Azərbaycanın seysmik zonalarında zəlzələ riski qiymətləndiriləcək

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