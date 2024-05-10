В Баку пройдет международная сейсмологическая конференция

13-15 мая в Баку пройдет международная конференция на тему "Инновации в сфере сейсмоопасности и результаты современных инженерных практик на Кавказе".

13-15 мая в Баку пройдет международная конференция на тему "Инновации в сфере сейсмоопасности и результаты современных инженерных практик на Кавказе".

Как сообщает Report, в конференции, организованной Республиканским центром сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), примут участие руководство НАНА, представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, а также около 30 известных ученых-сейсмологов и специалистов из зарубежных стран.

На конференции будут обсуждаться сбор и анализ последних сейсмических данных на Кавказе, концепции современных строительных норм, совершенствование каталога землетрясений, требования к оценке сейсмоопасности и другие темы.