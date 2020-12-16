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Студенты БВШН написали письмо президенту

Студенты БВШН написали письмо президенту 22 студента Бакинской высшей школы нефти (БВШН), которые были удостоены Президентской стипендии в 2020 году, написали коллективное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Наука и образование
16 декабря 2020 г. 11:45
Студенты БВШН написали письмо президенту

22 студента Бакинской высшей школы нефти (БВШН), которые были удостоены Президентской стипендии в 2020 году, написали коллективное письмо президенту Ильхаму Алиеву, в котором они поблагодарили Верховного Главнокомандующего за Великую Победу, одержанную Азербайджаном в Отечественной войне.

Как сообщили Report в БВШН, в благодарственном письме было отмечено, что Вооруженные Силы во главе с Верховным Главнокомандующим, обладающим незаурядными лидерскими качествами и безукоризненными командирскими способностями, проявили самоотверженность, упорство и героизм в войне за освобождение родных земель от 30-летней оккупации.
"Ваш лозунг "Карабах - это Азербайджан!", который Вы провозгласили на весь мир во время 44-дневной войны, еще больше укрепил наше национальное единство, целостность и солидарность, став символом борьбы нашего народа за истину и справедливость. Благодаря всем этим успехам, Вы, как Верховный Главнокомандующий, высоко подняли имидж Азербайджана на международной арене как сильной, мощной и непобедимой страны".

В своем письме студенты также поблагодарили Президента Ильхама Алиева за присуждение им Президентской стипендии:

"Мы - студенты, удостоенные Президентской стипендии согласно распоряжению, подписанному Вами во время Отечественной войны, являемся Вашими интеллектуальными солдатами, которые всегда готовы выполнить приказ Верховного Главнокомандующего".

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Версия на азербайджанском языке BANM tələbələri prezidentə məktub yazıb

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