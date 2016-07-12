​Студентка БВШН, набравшая 8.5 баллов на экзамене IELTS: В моем успехе незаменима роль преподавателей БВШН - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Фидан Гулиева родилась 18 января 1998 года в городе Гянджа, где с семьей жила до 5 лет. В 2003 году после переезда с семьей в Москву, Фидан 4 года проучилась в одной из московских школ. Затем в 2008 году, она вновь переселилась в Гянджу, где продолжила обучение, закончив в 2015 году полную среднюю школу №32. Фидан в разные годы принимала участие в различного рода олимпиадах: в Москве – по математике и русскому языку, в Гяндже – по биологии, в которой заняла первое место по городу и второе по региону. Кроме того, с детства Фидан посещала музыкальную школу по специальности "Скрипка", а также пела в хоре. В 2015 году она, окончив школу с отличием и набрав 677 баллов на вступительном экзамене, поступила в Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) на специальность "Инженер-химик". В течение первого года обучения в БВШН, у Фидан Гулиевой, были зафиксированы самые высокие показатели по предметам ИКТ и английскому языку. Недавно, успешно сдав экзамен по IELTS, она набрала 8,5 баллов по 9-балльной шкале оценивания, что выделило ее среди остальных студентов. Report предлагает читателям интервью с Фидан Гулиевой, предоставленное отделом по связям БВШН.

- Как тебе удалось добиться высокого 8,5-балльного результата на экзамене IELTS по 9-балльной шкале оценивания? Чем ты руководствовалась при достижении такого показателя?

- Для начала, хочу сказать, что во время подготовки к экзамену IELTS, я старалась учить как можно больше слов и словосочетаний, особенно академических. Каждый день практиковалась, делая тесты по разделам "Listening" и "Reading", а также писала много сочинений и эссе. Еще хочу отметить, что на экзамене IELTS важно уметь распределять время, так как оно очень ограниченное. Поэтому мне больше всего помогли мои навыки тайм-менеджмента. Да, и по натуре я очень ответственный и целеустремленный человек. Благодаря этим качествам, я всегда стараюсь делать все как возможно лучше.

- Какова роль преподавателей БВШН в твоем достижении?

- Несомненно, она огромна. До учебы в вузе, честно говоря, я вообще очень мало знала об IELTS. В достижении этого успеха незаменима роль преподавателей БВШН, особенно Валиды Рзагулиевой, так как без их усилий получить такой высокий балл было бы просто невозможно. Поэтому я бесконечно благодарна им. У Валиды Рзагулиевой очень уникальная методика преподавания, при которой она внимательно следит за успеваемостью каждого студента и выявляет слабые стороны каждого из них по английскому языку. Валида ханум всегда старалась укрепить наши слабые стороны в английском языке, давая советы, например, как можно улучшить свой стиль в сочинениях и эссе, или как лучше ответить на вопрос из раздела "Speaking", для того чтобы получить хороший балл. Она находила различные материалы для подготовки к этому экзамену, объясняла нам разные техники для нахождения правильного ответа. Мне очень нравилась требовательность учителей. Да, естественно, заданий было много и учиться было совсем нелегко, но конечный результат стоил того.

- После достижения такого высокого результата по экзамену IELTS, хотела бы ты продолжить обучение за рубежом?

- Если честно, я об этом вообще не задумывалась. На сегодняшний день, мне очень нравится в БВШН. Здешние образовательная среда, высококвалифицированный академический состав и все созданные условия – все те необходимые условия, которые нужны каждому студенту для становления его высококвалифицированным специалистом будущего.

- Какие у тебя впечатления от своего успеха?

- Буду откровенна, я совершенно не ожидала настолько высокого результата. Увидев свой балл, я была шокирована и даже подумала, что произошла какая-та ошибка. Честно говоря, я даже не надеялась на такой балл и думала, что получу максимум 8 баллов. Но, видимо, на экзамене я предельно сконцентрировалась и смогла ответить правильно на большинство вопросов из разделов "Listening" и "Reading", а во время написания эссе и сочинения, а также во время интервью с экзаменатором, я постаралась вспомнить и употребить как можно больше академических слов и словосочетаний, которым обучили меня в БВШН. Я неимоверно рада, что смогла получить такой высокий балл, и благодарна руководству и преподавателям БВШН, которые внесли большой вклад в развитие моих навыков английского языка.