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Сотрудники НАНА исследуют виды редких грибов, находящихся под угрозой исчезновения

Сотрудники НАНА исследуют виды редких грибов, находящихся под угрозой исчезновения Сотрудники Института ботаники НАНА совершили экспедицию в Шекинский район, где провели мониторинг редких и патогенных видов грибов.
Наука и образование
8 декабря 2021 г. 12:30
Сотрудники НАНА исследуют виды редких грибов, находящихся под угрозой исчезновения

Сотрудники Института ботаники НАНА совершили экспедицию в Шекинский район, где провели мониторинг редких и патогенных видов грибов.

Как сообщили Report в НАНА, было изучено разнообразие сезонных грибов, проведен мониторинг популяции редких видов грибов makromiset и патогенного гриба Cryphonectria parasitica, которые планируется добавить в третий том Красной книги.

Сотрудники НАНА также уточнили местонахождение 11 видов редких грибов, находящихся под угрозой исчезновения, исследовали их состояние в естественной среде, частоту встречаемости, провели фотосъемки.

Образцы гриба Cryphonectria parasitica были депонированы в микологический гербарий. Дальнейшие исследования будут продолжены в лаборатории.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMEA əməkdaşları təhlükə altında olan 11 göbələk növü ilə bağlı araşdırma aparıb

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