Состоялся первый тур экзаменов для признания иностранных дипломов выпускников клинической ординатуры

Состоялся первый тур экзаменов для признания дипломов выпускников клинической ординатуры в зарубежных странах.

Состоялся первый тур экзаменов для признания дипломов выпускников клинической ординатуры в зарубежных странах.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Сообщается, что согласно приказу министра здравоохранения Азербайджана "О проверке уровня знаний и профессиональной компетентности медицинских и фармацевтических работников, проходивших обучение в зарубежных странах, и проведении соответствующих образовательных мероприятий", начались экзамены для тех, кто заполнил электронное заявление кандидата и подтвердил его до 07.12.2022 года в разделе "Электронные медицинские услуги" официального сайта Министерства здравоохранения.

Первый тур экзаменов состоялся 23 и 24 января. Кандидаты были проинформированы о результатах экзамена в день его проведения посредством личного кабинета.