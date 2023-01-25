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Состоялся первый тур экзаменов для признания иностранных дипломов выпускников клинической ординатуры

Состоялся первый тур экзаменов для признания иностранных дипломов выпускников клинической ординатуры Состоялся первый тур экзаменов для признания дипломов выпускников клинической ординатуры в зарубежных странах.
Наука и образование
25 января 2023 г. 12:43
Состоялся первый тур экзаменов для признания иностранных дипломов выпускников клинической ординатуры

Состоялся первый тур экзаменов для признания дипломов выпускников клинической ординатуры в зарубежных странах.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Сообщается, что согласно приказу министра здравоохранения Азербайджана "О проверке уровня знаний и профессиональной компетентности медицинских и фармацевтических работников, проходивших обучение в зарубежных странах, и проведении соответствующих образовательных мероприятий", начались экзамены для тех, кто заполнил электронное заявление кандидата и подтвердил его до 07.12.2022 года в разделе "Электронные медицинские услуги" официального сайта Министерства здравоохранения.

Первый тур экзаменов состоялся 23 и 24 января. Кандидаты были проинформированы о результатах экзамена в день его проведения посредством личного кабинета.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan kənarda tibb təhsili almış şəxslərin diplomlarının tanınması üçün imtahan keçirilib

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