Ректору и студентам БВШН вручены награды

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов и студенты вуза приняли участие в церемонии награждения победителей республиканского конкурса по созданию модели спутника CanSat Азербайджан 2018.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Во время церемонии министр образования Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов вручил ректору Эльмару Гасымову специальную Почетную грамоту за поддержку, которую руководство БВШН оказало команде вуза Interstellar для участия в конкурсе CanSat Азербайджан 2018.Президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде вручил ценные подарки и сертификаты шести студентам БВШН – членам команды Interstellar, которая заняла на конкурсе второе место.

Выступая на церемонии, Эльмар Гасымов отметил, что второе место, которое удалось завоевать студентам БВШН в конкурсе, собравшем 31 команду из 11 высших учебных заведений страны, является большим успехом. Он выразил благодарность Министерству образования Азербайджана и ОАО Azercosmos за организацию конкурса CanSat Азербайджан 2018, призванного повысить интерес студентов к спутниковым проектам в стране и способствовать их участию в таких проектах в будущем.