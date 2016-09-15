Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания средней школы №311 в Баку

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября в День знаний президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания средней школы №311, расположенной в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания школы и ознакомился с созданными здесь условиями.

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал президента Азербайджана о проделанной работе. Было сообщено, что в трехэтажной школе на 960 ученических мест обучение будет проходить в две смены.

Ознакомившись с условиями, созданными в школе, президент Ильхам Алиев встретился с учителями и учащимися этого учебного заведения.

В заключение было сделано фото на память.