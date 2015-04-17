Председатель комитета: В Азербайджане размер надгробного камня будет 50 см, надгробной плиты - 60 см

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ “Проект по подготовке могил представлен в Кабинет министров. Этот документ станет либо решением, либо законом".

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы в ходе круглого стола на тему "Национально-нравственные и религиозные ценности: история, современность", организованного госкомитетом и Советом по прессе Азербайджана.

Он отметил, что, согласно проекту, размер надгробного камня будет 50 см, надгробной плиты - 60 см.

Затронув вопрос о похоронных церемониях, М.Гурбанлы отметил, что церемонии смогут вести только уполномоченные Управлением мусульман Кавказа сотрудники: "Другие люди не могут вести эти церемонии, даже если у них есть дипломы. В управлении также организуются курсы для ахундов".

М.Гурбанлы отметил, что похороны не должны длиться 7 дней: "Это приводит к лишним расходам. Мусульманам достаточно принять участие в заупокойном намазе. Похороны не должны длиться 7 дней. Все эти вопросы должны быть упрощены".