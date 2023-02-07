Председатель АОКО: В этом году завершится процесс аккредитации более 10 университетов

"К концу этого года процесс аккредитации более 10 университетов будет завершен".
Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании (АОКО) Улькер Саттарова.
По ее словам, новые критерии определяют 7 направлений: "В настоящее время несколько университетов проходят процесс аккредитации по новым критериям, и во многих из них работа завершена. Поскольку процесс продолжается, и ни одно высшее учебное заведение еще не получило сертификат аккредитации, пока рано говорить о том, какое из них соответствует новым критериям. Окончательный отчет будет подготовлен и представлен общественности после завершения работы".