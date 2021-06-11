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Обнародованы условия проведения выпускного в АГПУ 

Обнародованы условия проведения выпускного в АГПУ  "выпускной в Азербайджанском государственном педагогическом университете может состояться при определенных условиях".
Наука и образование
11 июня 2021 г. 16:21
Обнародованы условия проведения выпускного в АГПУ 
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"Выпускной в Азербайджанском государственном педагогическом университете может состояться при определенных условиях".

Как сообщает Report, об этом заявил проректор по учебной работе высшего учебного заведения Эльдар Асланов.

По его словам, ранее выпускной по традиции проводился в основном корпусе университета: "Если будет согласие Оперативного штаба при Кабинете министров, мы бы хотели провести выпускной при условии соблюдения социальной дистанции, использования медицинских масок и учета иных правил. В связи с этим будет направлено обращение в Министерство образования".

"Мы бы хотели провести день выпускника и в филиалах. Выпускники могли бы отметить этот день, сфотографировавшись в аудиториях вуза. Если будет получено согласие, о проведении выпускного может быть объявлено в первой декаде июля", - отметил проректор.

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Версия на азербайджанском языке ADPU-da məzun gününün keçirilməsinin şərtləri açıqlanıb

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