"Neuron Technologies" начинает тренинги в БВШН

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) при участии азербайджанской компании "Neuron Technologies" начинает функционировать автоматизированная система управления учебными процессами вуза.

Об этом сообщили Report из отдела по связям с общественностью БВШН.

Этому событию была посвящена презентация, которая прошла в БВШН. В ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, исполнительный директор компании "Neuron Technologies" Исмаил Алекперов и преподавательский состав Высшей школы.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил особую роль IT-технологий в современном мире и подчеркнул важность их использования в различных сферах деятельности.

"Я уверен, что новая автоматизированная система управления учебным процессов вуза поможет сотрудникам и преподавателям Высшей школы выполнять свою работу более эффективно и оперативно. БВШН в учебной работе всегда идет в ногу со временем, чутко следя за развитием новых образовательных технологий и решительно внедряя наиболее перспективные из них", - подчеркнул Эльмар Гасымов.

Ректор отметил, что новая программа, основанная на прогрессивных мировых технологиях, будет способствовать формированию новой системы образования.

Исполнительный директор компании "Neuron Technologies" Исмаил Алекперов в своем выступлении отметил, что возглавляемая им компания выиграла тендер БВШН. "Я рад тому, что наша компания начинает сотрудничество с одним из самых лучших и прогрессивных вузов страны, каким является Высшая школа", - сказал И.Алекперов.

Исполнительный директор "Neuron Technologies" рассказал собравшимся о деятельности компании, подчеркнув, что в рамках данного проекта будет создана эффективно действующая система организации и сопровождения учебного процесса.

Отметим, что компания "Neuron Technologies" является одной из ведущих компаний в Азербайджане, занимающихся развитием новейших IT-технологий в нашей стране. Компания занимается разработкой и внедрением программного обеспечения, интеграционных систем, организацией инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий. Добившись определенного успеха в этой сфере, компания "Neuron Technologies" активно сотрудничает с различными ведомствами и организациями, работающими в сфере образования, медицины, сельского хозяйства, осуществляя успешные проекты по внедрению программных решений. Помимо этого, компания "Neuron Technologies" продолжает работать над "интеллектуальной продукцией", которая уже экспортируется в зарубежные страны.