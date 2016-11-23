На Марсе обнаружено подземное море размером с Каспийское

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Инструменты зонда MRO помогли ученым измерить объем запасов водяного льда на Марсе, скрытых под почвой на одной из равнин планеты. Под равниной Утопия обнаружено целое море воды, примерно равное по площади Каспийскому морю или крупному европейскому государству.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Оно представляет собой гигантский ледник толщиной в примерно 80-170 метров, на 85% состоящей из воды, и на 15% - из пыли или крупных булыжников. Объем воды в нем, по оценкам исследователей, не уступает тому, как много влаги содержится в озере Великое, крупнейшем пресноводном водоеме Северной Америки и Земли.

"Вода в этих залежах, вероятно, будет более доступной для нас, чем другие отложения льдов на Марсе, так как она расположена на достаточно низких широтах и находится под достаточно плоской и ровной равниной, куда приземлить космический корабль гораздо проще, чем в других регионах с подземными запасами льда", - заявил Джек Холт (Jack Holt) из университета Техаса в Остине (США).