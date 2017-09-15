Министр образования: В дальнейшем в UFAZ появится магистратура

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Ведутся обсуждения для организации в дальнейшем степени обучения - магистратура в Азербайджано-французском университете (UFAZ)".

Как сообщает Report, об этом министр образования Микаил Джаббаров заявил, выступая на церемонии открытия нового здания UFAZ.

Министр отметил, что в каждом высшем учебном заведении магистратура по специальностям определяется самим учебным заведением: "Наверное, учитывая потенциал университетов, будет принято решение".

Отметим, что в настоящее время в UFAZ обучение проводится только по программе бакалавриата. В 2017/2018 учебном году в UFAZ по программе бакалавриата по специальностям химия, геофизика, нефтегазовая инженерия и информатика будут обучаться 283 студента (240 из них будут получать государственную стипендию).