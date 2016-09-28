Министр образования уволил допустившего халатность директора колледжа

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Зарегистрирован факт вторжения на территорию расположенного в Низаминском районе столицы Бакинского колледжа пищевой промышленности.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства образования, на футбольной площадке на территории колледжа ООО "İnteks" приступило к строительству нового жилого комплекса. В связи с этим в подвале и некоторых классах учебного заведения появились трещины. Привлечение на территорию колледжа техники и ведение строительных работ на слишком близком расстоянии от здания учебного заведения представляют реальную угроза для фундамента постройки.

Проводимые работы не только мешают учебному процессу, но и создают опасность для жизни и здоровья педагогического коллектива и студентов.

Проявив халатность, директор Бакинского колледжа пищевой промышленности Анар Маилов не принял своевременных мер для пресечения строительных работ на территории учебного заведения. За допущенные недочеты приказом министра образования Микаила Джаббарова от 23 сентября 2016 года А.Маилов был освобожден от занимаемой должности.

Отметим, что перед соответствующими госструктурами поднят вопрос о незамедлительной приостановке строительных работ.

Лица, незаконно захватывающие территории учебных заведений, должны осознать, что своими действиями она нарушают конституционные права обучающихся лиц.

Для пресечения подобных правонарушений будет продолжена борьба в рамках законодательства Азербайджанской Республики.