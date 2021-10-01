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Министр образования: Лишь на два из разосланных мной 300 резюме получил ответ

Министр образования: Лишь на два из разосланных мной 300 резюме получил ответ "После окончания вуза я разослал более чем 300 резюме, но только в двух случаях меня пригласили на собеседование. Возможно, на тот момент в 298 местах просто не было подходящей для меня вакансии".
Наука и образование
1 октября 2021 г. 15:25
Министр образования: Лишь на два из разосланных мной 300 резюме получил ответ
Эмин Амруллаев

"После окончания вуза я разослал более чем 300 резюме, но только в двух случаях меня пригласили на собеседование. Возможно, на тот момент в 298 местах просто не было подходящей для меня вакансии".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев, комментируя распоряжение президента Ильхама Алиева "О расширении возможностей азербайджанской молодежи для обучения в престижных зарубежных высших учебных заведениях".

Министр отметил, что у человека, обучающегося в престижном университете мира, не должно возникнуть проблем с трудоустройством.

Э.Амруллаев добавил, что, вернувшись после обучения за рубежом, он начал работать старшим консультантом в Министерстве образования, что не было такой уж высокой позицией : "Когда я вернулся в страну, у меня были дипломы двух зарубежных учебных заведений, и я работал. В Азербайджане достаточно рабочих мест и спрос на рабочую силу".

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Версия на английском языке Minister of Education: I sent CVs to over 300 job places, 2 called for interview
Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri: "300-dən çox yerə CV göndərdim, cəmi ikisi müsahibəyə çağırdı"

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