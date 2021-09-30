В Азербайджане расширят возможности обучения молодежи в престижных зарубежных вузах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О расширении возможностей азербайджанской молодежи для обучения в престижных зарубежных высших учебных заведениях".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О расширении возможностей азербайджанской молодежи для обучения в престижных зарубежных высших учебных заведениях".

Как сообщает Report, в документе говорится, что с учетом вызовов постпандемической и новой стратегической эры, а также национальных целей развития, для продвижения страны в области конкуренции и развития, высокий интеллект должен стать основным источником мощи в обществе, а роль людей с инновационным подходом должна быть усилена в экономической активности и управлении. С этой целью процесс обучения азербайджанской молодежи по востребованным направлениям на уровне бакалавриата и магистратуры в ведущих зарубежных высших учебных заведениях должен быть непрерывным.

Кабинет министров в течение двух месяцев должен подготовить и представить президенту страны проект Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.