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В Азербайджане расширят возможности обучения молодежи в престижных зарубежных вузах

В Азербайджане расширят возможности обучения молодежи в престижных зарубежных вузах Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О расширении возможностей азербайджанской молодежи для обучения в престижных зарубежных высших учебных заведениях".
Внутренняя политика
30 сентября 2021 г. 14:52
В Азербайджане расширят возможности обучения молодежи в престижных зарубежных вузах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О расширении возможностей азербайджанской молодежи для обучения в престижных зарубежных высших учебных заведениях".

Как сообщает Report, в документе говорится, что с учетом вызовов постпандемической и новой стратегической эры, а также национальных целей развития, для продвижения страны в области конкуренции и развития, высокий интеллект должен стать основным источником мощи в обществе, а роль людей с инновационным подходом должна быть усилена в экономической активности и управлении. С этой целью процесс обучения азербайджанской молодежи по востребованным направлениям на уровне бакалавриата и магистратуры в ведущих зарубежных высших учебных заведениях должен быть непрерывным.

Кабинет министров в течение двух месяцев должен подготовить и представить президенту страны проект Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Prezident gənclərin nüfuzlu xarici ali məktəblərdə təhsil imkanları ilə bağlı sərəncam imzalayıb

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