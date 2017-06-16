Министерство образования: Студентам с академическими задолженностями будут сделаны новые уступки

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "В отличие от прежних порядков, согласно утвержденным новым изменениям, имеющим академические задолжности студентам создана возможность в каждом семестре в целом по двум предметам получить кредиты (участвовать в экзамене) без прослушивания предмета".

Как сообщает Report, об этом заместитель заведующего отделом науки и высшего образования министерства образования Ягуб Пириев заявил на брифинге в связи с внесением изменений в правила кредитной системы и организации обучения в высших учебных заведениях.

По его словам, отсутствовавший на экзамене по уважительной причине не платит за участие в повторном экзамене по предмету: "Остальные студенты за участие на экзамене должны будут заплатить предусмотренные высшим учебным заведением средства при условии не более 25 процентов от суммы, предусмотренной для этого предмета".

Я. Пириев сообщил, что в настоящее время в государственных высших учебных заведениях около 6 процентов студентов выпускных курсов не могут окончить вуз из-за академической задолженности по 1-2 предметам: "Принятие этого решения создает реальную возможность для завершения этими студентами высших учебных заведений. В отличие от прежних правил, согласно изменениям, количество кредитов за один семестр увеличено с 38 до 40, в летней сессии общее количество кредитов, взятых студентами по предметам, увеличено с 9 до 10".

Представитель министерства также отметил, что в очную форму обучения были добавлены новые виды обучения - полная и частичная вовлеченность в процесс образования: "Полная вовлеченность в процесс образования - это вид очного образования в соответствии с нормативными сроками обучения программы образования по специальности, а частичная вовлеченность в процесс образования - это вид очной формы обучения, соответствующий плану образования по специальности (но не менее 2 предметов за семестр), который составляется студентами. Применение этого вида образования поможет студентам из малообеспеченных семей работать, а работающим гражданам получать образование".

Ожидается, что около 2000 студентов воспользуются этим новшеством.