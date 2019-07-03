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Более 52 тыс. кандидатов подали заявки на участие в конкурсе по приему на работу учителей

Министерство: Более 52 тыс. кандидатов подали заявки

Сегодня завершается онлайн-регистрация по приему на работу учителей.

Как сообщили Report в министерстве образования, более 52 000 кандидатов уже прошли электронную регистрацию для участия в конкурсе по приему на работу учителей, который стартовал 24 июня. Уже более 50 000 кандидатов подтвердили свои электронные заявки на участие в конкурсе.

Прием электронных документов завершится 3 июля в 23:59.

Кандидаты, электронная заявка которых будет принята после проверки, получат право на участие на этапе тестовых экзаменов.

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