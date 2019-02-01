Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового детского сада номер 6 в Хатаинском районе Баку

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового детского сада номер 6 министерства внутренних дел в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, первый вице-президент разрезала ленту, символизирующую открытие детского сада.

Во время ознакомления с условиями, созданными в дошкольном учебном заведении, министр внутренних дел Рамиль Усубов проинформировал первого вице-президента о том, что строительство детского сада номер 6 началось в декабре 2017 года. В дошкольном учебном заведении, предусмотренном в основном для детей тех, кто служит в отдельном полку полиции быстрого реагирования, будут действовать 7 групп - 4 азербайджаноязычные и 3 русскоязычные. Малышам здесь будет также преподаваться английский язык. В детском саду воспитанием и обучением 140 детей в возрасте от полутора года до пяти лет будет заниматься профессиональный коллектив из 46 человек. Комнаты и коридоры двухэтажного здания дошкольного учебного заведения, в котором будут действовать кружки шахмат и рисования, украшены картинами с изображениями любимых детьми сказочных героев, комнаты для групп оснащены необходимым инвентарем и комплектами мебели. Словом, планировка главного здания детского сада решена с учетом содержания учебно-воспитательной работы, проводимой с детьми.

В здании на самом высоком уровне решены и вопросы безопасности. Так, здесь установлены системы видеонаблюдения, оповещения о пожаре, а также регистрации входа и выхода. В детском саду построены актовый и спортивный залы, просторная столовая. Детский сад обустроен по вкусу малышей, обеспечит их комфорт, отдых и приобщение к начальным знаниям.

Азербайджанское государство реализует очень важные проекты по организации на самом высоком уровне обучения и воспитания детей, являющихся нашим будущим, охране их здоровья и формирования как патриотичных, грамотных личностей. В нашей стране реконструируются дошкольные учебные заведения, продолжается строительство современных детских учреждений. Условия, создаваемые сегодня в детских садах, позволяют на высоком уровне заниматься обучением и воспитанием детей, а также играют значимую роль в формировании их как образованных граждан, обладающих богатым мировозрением.

На территории детского сада номер 6 и вокруг него проведена широкомасштабная работа по благоустройству, посажены различные цветы и кустарники, деревья, создана осветительная система. Здесь установлено игровое и спортивное оборудование для отдыха детей. Словом, в учреждении созданы все возможности для того, чтобы малыши интересно и эффективно проводили время.

Ознакомившись с новым детским садом, Мехрибан Алиева пожелала успехов деятельности учреждения дошкольного образования.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева сфотографировалась с детьми на память.