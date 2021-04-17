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Малейка Аббасзаде: Уровень понимания родителями важности образования растет во всем мире

Малейка Аббасзаде: Уровень понимания родителями важности образования растет во всем мире "Как бы странно это ни звучало, это глобальная тенденция. Исследования показывают, что уровень понимания родителями важности образования растет во всем мире. Одной из основных причин этого является то, что такие факторы, как качество образования и актуаль
Наука и образование
17 апреля 2021 г. 17:12
Малейка Аббасзаде: Уровень понимания родителями важности образования растет во всем мире

"Как бы странно это ни звучало, это глобальная тенденция. Исследования показывают, что уровень понимания родителями важности образования растет во всем мире. Одной из основных причин этого является то, что такие факторы, как качество образования и актуальная специальность, превосходят другие факторы с точки зрения обеспечения социального благосостояния".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, отвечая на вопрос о том, способствовали ли тестовые экзамены увеличению репетиторства.

Она сказала, что это обстоятельство приводит к росту конкуренции за качественные образовательные учреждения и актуальные специальности:

"То, что высшее образование в нашей стране одинаково доступно для всех граждан, а также осуществление объективной оценки и отбора, повышают конкуренцию в этой области. Чтобы обеспечить своим детям первенство в этой гонке, родители записывают их на дополнительные занятия или пользуются услугами индивидуального репетитора. Как было отмечено, это не просто тенденция, присущая нашей стране, а скорее совпадающая с процессами, происходящими во всем мире. Согласно последним международным исследованиям в этой области, мировой рынок репетиторства, по прогнозам, будет расти до 2017 года в среднем на 7,1% каждый год. Основная причина этого заключается в том, что наряду с конкуренцией ученики требуют индивидуального подхода к себе. Следует также отметить, что эта тенденция также приводит к увеличению услуг онлайн-репетиторов".

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Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadə repetitorların fəaliyyətindən danışdı

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