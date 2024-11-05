Азербайджан и Узбекистан обсуждают запуск программы двойного диплома по ряду направлений образования

Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности запуска совместной программы двойного диплома в области пищевой и электротехнической инженерии, проектирования и управления бизнесом.

Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности запуска совместной программы двойного диплома в области пищевой и электротехнической инженерии, проектирования и управления бизнесом.

Об этом Report со ссылкой на Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

По информации ведомства, во встрече со стороны Узбекистана приняли участие представители министерства и высших учебных заведений во главе с заместителем министра Сарварханом Бузрукхановым, со стороны Азербайджана - делегация во главе с председателем правления Научно-исследовательского института экономики при Министерстве экономики Шахином Садыговым.

На встрече отмечено, что сотрудничество двух стран в сфере высшего образования выходит на новый этап.

"В ходе диалога обсуждались возможности запуска совместной программы двойного диплома в области пищевой и электротехнической инженерии, проектирования и управления бизнесом, проведения совместных исследований для анализа перспектив долгосрочного социально-экономического сотрудничества, а также создания межгосударственного научного экспертного совета", подчеркивается в информации.

По итогам встречи стороны приняли решение приступить к практической работе по обсуждаемым вопросам и наметить дорожные карты для перспективных планов.