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На время COP29 обучение в профессиональных учебных заведениях будет проводиться онлайн

На время COP29 обучение в профессиональных учебных заведениях будет проводиться онлайн С 14 по 22 ноября в профессиональных учебных заведениях в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе учебный процесс будет организован в дистанционном формате.
Наука и образование
7 ноября 2024 г. 17:56
На время COP29 обучение в профессиональных учебных заведениях будет проводиться онлайн

С 14 по 22 ноября в профессиональных учебных заведениях в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе учебный процесс будет организован в дистанционном формате.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по профессиональному образованию.

Руководителям учреждений сообщили, что в указанный период до 30% общего числа сотрудников должны привлекаться к работе посменно, а 70% должны работать удаленно (не покидая места жительства).

В связи с изменением рабочих и выходных дней, для обеспечения непрерывности учебного процесса занятия, запланированные на 16 и 23 ноября (субботы), будут проводиться в соответствии с расписанием, предусмотренным на 12 и 13 ноября соответственно.

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Версия на азербайджанском языке COP29 müddətində bəzi peşə məktəblərində təhsil distant olacaq

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