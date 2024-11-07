В Карабахский университет назначен новый проректор

Рустам Искендерли назначен проректором Карабахского университета по финансово-хозяйственным вопросам.

Рустам Искендерли назначен проректором Карабахского университета по финансово-хозяйственным вопросам.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Рустам Искендерли ранее работал на различных должностях в сфере финансов. Он окончил общеэкономический факультет финансов и кредита Азербайджанского государственного экономического университета, а затем получил второе высшее образование в Нахчыванском государственном университете в сфере социального управления и права.