Завтра для школьников начинаются 17-дневные каникулы

После осенних каникул, с учетом праздничных и выходных дней, первый учебный день в общеобразовательных учреждениях с шестидневной рабочей неделей начнется 23 ноября, а в учреждениях с пятидневной рабочей неделей - 25 ноября.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.
Отмечается, что в период проведения COP29, за исключением нерабочих дней, учебный процесс в государственных дошкольных образовательных учреждениях прерываться не будет.
Напомним, что согласно решению Кабинета министров об организации деятельности образовательных учреждений на территории страны в период проведения COP29, осенние каникулы в общеобразовательных учреждениях продлятся с 12 по 22 ноября.
Для информации сообщаем, что решением Кабинета Министров изменены сроки осенних каникул в средних школах Азербайджана (за исключением специальных образовательных учреждений). Согласно указанному решению, осенние каникулы на уровне общего образования будут с 12 по 22 ноября 2024 года. В средних школах каникулы в целом начнутся 8 ноября и продлятся ровно 17 дней - до 25 ноября.