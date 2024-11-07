Завтра для школьников начинаются 17-дневные каникулы

После осенних каникул, с учетом праздничных и выходных дней, первый учебный день в общеобразовательных учреждениях с шестидневной рабочей неделей начнется 23 ноября, а в учреждениях с пятидневной рабочей неделей - 25 ноября.

После осенних каникул, с учетом праздничных и выходных дней, первый учебный день в общеобразовательных учреждениях с шестидневной рабочей неделей начнется 23 ноября, а в учреждениях с пятидневной рабочей неделей - 25 ноября.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что в период проведения COP29, за исключением нерабочих дней, учебный процесс в государственных дошкольных образовательных учреждениях прерываться не будет.

Напомним, что согласно решению Кабинета министров об организации деятельности образовательных учреждений на территории страны в период проведения COP29, осенние каникулы в общеобразовательных учреждениях продлятся с 12 по 22 ноября.

Для информации сообщаем, что решением Кабинета Министров изменены сроки осенних каникул в средних школах Азербайджана (за исключением специальных образовательных учреждений). Согласно указанному решению, осенние каникулы на уровне общего образования будут с 12 по 22 ноября 2024 года. В средних школах каникулы в целом начнутся 8 ноября и продлятся ровно 17 дней - до 25 ноября.