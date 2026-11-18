Азербайджан экстрадировал гражданина Узбекистана.

Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, Музаффар Махмудов (2000 г.р.), обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере, нарушении правил торговли и оказания услуг с причинением особо крупного ущерба, а также в злоупотреблении полномочиями должностного лица коммерческих и иных негосударственных организаций, был объявлен в международный розыск.

Обвиняемый был задержан на территории Азербайджана в сентябре текущего года, в отношении него избрали меру пресечения в виде ареста.

Ходатайство Генеральной прокуратуры Узбекистана о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности было удовлетворено азербайджанским надзорным ведомством.