В Азербайджане в ходе полицейских операций изъяты 104 кг наркотиков и 8 070 таблеток с содержанием наркотических веществ.

Как сообщили Report в МВД, операции прошли в Баку, Гяндже, Абшеронском, Гобустанском и Сальянском районах.

Задержаны восемь человек, в том числе гражданин Ирана.

Установлено, что задержанные организовали незаконный оборот наркотиков, ввезенных в страну контрабандным путем, по указанию наркоторговцев, находящихся за рубежом.

По фактам возбуждены уголовные дела. Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста.