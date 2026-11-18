В Азербайджане изъяли 104 кг наркотиков и более 8 тыс. таблеток
Происшествия
- 18 ноября, 2026
- 18:08
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В Азербайджане в ходе полицейских операций изъяты 104 кг наркотиков и 8 070 таблеток с содержанием наркотических веществ.
Как сообщили Report в МВД, операции прошли в Баку, Гяндже, Абшеронском, Гобустанском и Сальянском районах.
Задержаны восемь человек, в том числе гражданин Ирана.
Установлено, что задержанные организовали незаконный оборот наркотиков, ввезенных в страну контрабандным путем, по указанию наркоторговцев, находящихся за рубежом.
По фактам возбуждены уголовные дела. Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста.
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