Официальные лица Организации экономического сотрудничества (ОЭС) выразили удовлетворенность мероприятиями, проведенными в Шуше - туристической столице организации 2026 года.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил журналистам заместитель генерального секретаря ОЭС Ержан Мукаш в рамках церемонии закрытия мероприятия "Шуша - туристическая столица ОЭС 2026".

Он отметил, что аналогичное мероприятие в следующем году состоится в пакистанском Лахоре:

"Таким образом, мы каждый год будем находиться в стране, где расположен город, избранный туристической столицей организации. Проведение мероприятия в этом году в Шуше вызывает большую гордость. Я и раньше бывал в Азербайджане, в Шуше. Мы остались очень довольны мероприятиями, проведенными в Шуше - туристической столице организации. Также выставка, представленная в рамках церемонии закрытия, произвела на нас глубокое впечатление. Здесь мы ознакомились с одеждой и аксессуарами, отражающими национальные обычаи стран-участниц".