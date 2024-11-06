ГЭЦ внедряет новый инструмент оценки общих компетенций на государственной службе

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сообщил о внедрении нового инструмента оценки общих компетенций на государственной службе - ситуационных тестов, широко применяемых в международной практике.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сообщил о внедрении нового инструмента оценки общих компетенций на государственной службе - ситуационных тестов, широко применяемых в международной практике.

Как передает Report, подготовительная работа по применению компетентностной модели на госслужбе, основанной на международном опыте, продолжается.

Для изучения соответствия новых инструментов оценки параметрам качества в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ был организован пробный экзамен. К тестированию привлекли госслужащих и кадровый резерв из различных центральных органов исполнительной власти.

Компетентностная модель предполагает, что при приеме на госслужбу, а также при оценке служебной деятельности госслужащих, основными критериями будут такие навыки кандидатов, как умение работать в команде, выстраивать эффективную коммуникацию, проявлять ответственность при исполнении служебных обязанностей, достигать результатов и т.д.

Этот подход фокусируется на прогнозировании поведения кандидатов в реальной рабочей среде, а также позволяет оценивать поведение действующих госслужащих с точки зрения профессионализма.