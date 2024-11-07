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Агентство: Некоторые свидетельства подделываются

Агентство: Некоторые свидетельства подделываются 16:57
Наука и образование
7 ноября 2024 г. 17:26
Агентство: Некоторые свидетельства подделываются

Агентство по обеспечению качества в образовании (АОКО) провело изучение обращений, поступивших за последнее время от граждан, работодателей и партнерских организаций и выявило, что подделываются некоторые свидетельства о признание квалификаций высшего образования иностранных государств.

Как сообщает Report, об этом информацию распространило АОКО.

Отмечается, что признание квалификаций высшего образования иностранных государств осуществляется в соответствии с "Правилами признания квалификаций высшего образования иностранных государств".

Согласно Правилам, для признания квалификаций высшего образования иностранных государств на территории Азербайджана необходимо пройти соответствующую сертификацию. При положительном результате экспертизы свидетельство о признании выдается заявителю в электронном виде через его личный кабинет.

"К сожалению, опрос владельцев поддельных свидетельств показал, что они пользовались услугами некоторых посредников для признания своих дипломов. Напоминаем, что Агентство по обеспечению качества в образовании не сотрудничает ни с какими физическими или юридическими лицами за рубежом в вопросах признания дипломов и не несет ответственности за действия таких посредников. Обращаем внимание, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность согласно законодательству Азербайджана, и АОКО регулярно сообщает о выявленных случаях в соответствующие органы", — говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке TKTA: Xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması ilə bağlı bəzi şəhadətnamələr saxtalaşdırılır

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