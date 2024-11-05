В Азербайджане три человека подослали вместо себя других людей на экзамен для водителей такси

В Азербайджане три человека подослали вместо себя других людей на экзамен по оценке результатов специальной подготовки водителей такси.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Нарушения были замечены во время экзаменов по оценке спецподготовки по этическому поведению и нормативно-правовым актам, которые проводились 27 октября и 3 ноября.
Как отметили в ГЭЦ, подобные нарушения влекут за собой юридическую ответственность и требуют принятия адекватных мер в соответствии с законодательством. На основании представленной информации правоохранительные органы уже начали расследование.
"Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и эти лица привлечены к ответственности", - сообщили в Центре.