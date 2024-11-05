Азербайджанские студенты впервые будут обучаться в Таджикистане в рамках стипендиальной программы

В рамках Межправительственной стипендиальной программы азербайджанские студенты впервые будут обучаться в Таджикистане.

В рамках Межправительственной стипендиальной программы азербайджанские студенты впервые будут обучаться в Таджикистане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по науке и высшему образованию.

Двое студентов получили возможность обучаться в 2024-2025 учебном году в магистратуре и докторантуре в Таджикистане в соответствии с "Протоколом о сотрудничестве в сфере образования между Министерством образования и науки Республики Таджикистан и Министерством образования Азербайджана", подписанным 10 августа 2018 года.

Отмечается, что по итоговому решению таджикской стороны студенты получили право на обучение в престижных университетах страны - Таджикском национальном университете и Худжандском государственном университете.