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Азербайджанские студенты впервые будут обучаться в Таджикистане в рамках стипендиальной программы

Азербайджанские студенты впервые будут обучаться в Таджикистане в рамках стипендиальной программы В рамках Межправительственной стипендиальной программы азербайджанские студенты впервые будут обучаться в Таджикистане.
Наука и образование
5 ноября 2024 г. 13:11
Азербайджанские студенты впервые будут обучаться в Таджикистане в рамках стипендиальной программы

В рамках Межправительственной стипендиальной программы азербайджанские студенты впервые будут обучаться в Таджикистане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по науке и высшему образованию.

Двое студентов получили возможность обучаться в 2024-2025 учебном году в магистратуре и докторантуре в Таджикистане в соответствии с "Протоколом о сотрудничестве в сфере образования между Министерством образования и науки Республики Таджикистан и Министерством образования Азербайджана", подписанным 10 августа 2018 года.

Отмечается, что по итоговому решению таджикской стороны студенты получили право на обучение в престижных университетах страны - Таджикском национальном университете и Худжандском государственном университете.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı tələbələr ilk dəfə Tacikistanda təhsil alacaqlar

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