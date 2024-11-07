В рамках Госпрограммы 981 человек обучается в зарубежных вузах

Завершился прием на 2024-2025 учебный год в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы".

Завершился прием на 2024-2025 учебный год в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы".

Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

23 из 500 человек, получивших право на стипендию в рамках Госпрограммы на 2024/2025 учебный год, отказались от стипендиальной программы по различным причинам (личные причины, визовые проблемы и т.д.), вместо них были выбраны кандидаты из резервного списка.

В общей сложности 500 человек получили звание стипендиатов, из них 125 человек на уровне бакалавриата, а 375 - на уровне магистратуры.

В настоящее время в рамках Госпрограммы 981 студент обучается в 140 высших учебных заведениях 21 страны.