О нас

В рамках Госпрограммы 981 человек обучается в зарубежных вузах

В рамках Госпрограммы 981 человек обучается в зарубежных вузах Завершился прием на 2024-2025 учебный год в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы".
Наука и образование
7 ноября 2024 г. 15:47
В рамках Госпрограммы 981 человек обучается в зарубежных вузах

Завершился прием на 2024-2025 учебный год в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы".

Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

23 из 500 человек, получивших право на стипендию в рамках Госпрограммы на 2024/2025 учебный год, отказались от стипендиальной программы по различным причинам (личные причины, визовые проблемы и т.д.), вместо них были выбраны кандидаты из резервного списка.

В общей сложности 500 человек получили звание стипендиатов, из них 125 человек на уровне бакалавриата, а 375 - на уровне магистратуры.

В настоящее время в рамках Госпрограммы 981 студент обучается в 140 высших учебных заведениях 21 страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət Proqramı çərçivəsində 981 nəfər xaricdə təhsil alır

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi