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В Азербайджане по специальности "Юриспруденция" больше всего отказов в признании профессии получили выпускники вузов РФ

В Азербайджане по специальности "Юриспруденция" больше всего отказов в признании профессии получили выпускники вузов РФ 17:00
Наука и образование
6 ноября 2024 г. 17:27
В Азербайджане по специальности Юриспруденция больше всего отказов в признании профессии получили выпускники вузов РФ

В Азербайджане чаще всего отказы в подтверждении диплома получают выпускники российских университетов по специальности "Юриспруденция" .

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по обеспечению качества в образовании.

Так, 70% кандидатов, подавших заявки на признание профессии по квалификациям, полученным в высших учебных заведениях России по специальности "Юриспруденция", и 63% кандидатов из высших учебных заведений Украины не прошли соответствующий экзамен.

По данным агентства, для участия в экзамене 6 октября регистрацию прошли 305 кандидатов, из которых 271 приняли участие в нем. При этом 148 из них или 54% успешно сдали экзамен.

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Версия на азербайджанском языке “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə peşə tanınmasından ən çox Rusiya və Ukrayna universitetlərini bitirənlər imtina alıb

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