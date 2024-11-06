В Азербайджане по специальности "Юриспруденция" больше всего отказов в признании профессии получили выпускники вузов РФ

17:00

В Азербайджане чаще всего отказы в подтверждении диплома получают выпускники российских университетов по специальности "Юриспруденция" .

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по обеспечению качества в образовании.

Так, 70% кандидатов, подавших заявки на признание профессии по квалификациям, полученным в высших учебных заведениях России по специальности "Юриспруденция", и 63% кандидатов из высших учебных заведений Украины не прошли соответствующий экзамен.

По данным агентства, для участия в экзамене 6 октября регистрацию прошли 305 кандидатов, из которых 271 приняли участие в нем. При этом 148 из них или 54% успешно сдали экзамен.