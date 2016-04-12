Государственный экзаменационный центр согласует программу приема по предметам с министерством образования

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Новосозданный Азербайджанский государственный экзаменационный центр должен определить предметы приемных экзаменов в среднеспециализированные образовательные учреждения, бакалавриат и магистратуру высших учебных заведений (по медицинскому образованию - основное образование и резидентура), и проходные баллы, в том числе предметы по выпускным экзаменам в общеобразовательных учреждениях, согласуя их с министерством образования.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Уставе публичного юридического лица Государственного экзаменационного центра Азербайджанской республики, утвержденного указом президента Ильхама Алиева.

Государственный экзаменационный центр - это публичное юридическое лицо, уполномоченное организовывать итоговое оценивание (аттестацию) на всех этапах общего образования, проводить в централизованном порядке приёмные экзамены в средние специальные и высшие учебные заведения, на все виды бакалавриата, магистратуры и резидентуры.

Государственный экзаменационный центр будет подготавливать программы приема по экзаменационным предметам, после чего должен утвердить их, согласуя с министерством образования.

Центр будет проводить научно-статистический анализ по итогам приемных экзаменов и представит итоги президенту и в министерство образования.